تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا حتى الخميس وتحذير من تشكل الضباب صباحًا
-
الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت
-
عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد
-
زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء
-
الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة
-
بدء مربعانية الشتاء اليوم وتستمر حتى نهاية كانون الثاني