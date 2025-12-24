تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- -يتوقع اليوم الأربعاء، أن تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة لسرعة.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

