الأربعاء 2025-12-31 08:10 ص

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

تعبيرية
الأربعاء، 31-12-2025 06:43 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الاربعاء ، مع بقاء الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة. أما ليلاً، فيسود طقس أكثر برودة مع استمرار ظهور الغيوم في شمال المملكة.

وحذّرت من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
 


