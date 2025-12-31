تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الاربعاء ، مع بقاء الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة. أما ليلاً، فيسود طقس أكثر برودة مع استمرار ظهور الغيوم في شمال المملكة.

اضافة اعلان