تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة.





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان، بين 22- 11 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 20- 9، وفي المرتفعات الشمالية 18- 8، وفي مرتفعات الشراة 19- 7، وفي مناطق البادية 26- 9، وفي مناطق السهول 23- 12، وفي الأغوار الشمالية 29- 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 18، وفي البحر الميت 31 - 17، وفي خليج العقبة 32- 18 درجة مئوية.