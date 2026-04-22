الأربعاء 2026-04-22 07:53 ص

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الطقس ربيعي دافئ في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ال
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 22-04-2026 06:35 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان، بين 22- 11 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 20- 9، وفي المرتفعات الشمالية 18- 8، وفي مرتفعات الشراة 19- 7، وفي مناطق البادية 26- 9، وفي مناطق السهول 23- 12، وفي الأغوار الشمالية 29- 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 18، وفي البحر الميت 31 - 17، وفي خليج العقبة 32- 18 درجة مئوية.

 
 


