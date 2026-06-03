تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

ووفقا للأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في مناطق البادية.
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