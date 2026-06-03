الأربعاء 2026-06-03 06:04 ص

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

أجواء صيفية.
أجواء صيفية
 
الأربعاء، 03-06-2026 05:46 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس، الأربعاء، سيكون صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار أحيانا.اضافة اعلان


ووفقا للأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في مناطق البادية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن

عربي ودولي عقوبات أميركية على أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في إيران

أجواء صيفية.

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

الحرس الثوري الإيراني: العدو استهدف برج اتصالات بجزيرة قشم

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: العدو استهدف برج اتصالات بجزيرة قشم

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية دون أضرار

علم إيران

عربي ودولي إيران.. سماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم

وزارة الخزانة الأميركية

عربي ودولي واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

تراجع مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة تطالب الاحتلال برفع القيود عن مخيمات بالضفة



 
 






الأكثر مشاهدة

 