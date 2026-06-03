تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

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الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس، الأربعاء، سيكون صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار أحيانا. اضافة اعلان





ووفقا للأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في مناطق البادية.





