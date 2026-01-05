تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة اليوم الاثنين، ويكون الطقس بارداً في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

