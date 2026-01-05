الإثنين 2026-01-05 08:29 ص

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين - تحذيرات
الإثنين، 05-01-2026 06:47 ص

الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة اليوم الاثنين، ويكون الطقس بارداً في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً، يكون الطقس بارداً بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

 تحذيرات:
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

 
 


