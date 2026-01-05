تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين - تحذيرات

ليلاً، يكون الطقس بارداً بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة
تحذيرات:
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.
