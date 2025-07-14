تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

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الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الاثنين، ليصبح الطقس صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما يبقى حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق الأرصاد الجوية. اضافة اعلان





وقالت الأرصاد إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار الجنوبية والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.