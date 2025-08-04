تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

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لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.