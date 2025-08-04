تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء خاصة في مناطق البادية.
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