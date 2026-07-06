تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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