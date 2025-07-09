تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاربعاء

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الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الطقس الأربعاء، حار نسبيا في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وبحسب الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، و حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت و العقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.