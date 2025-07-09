الأربعاء 2025-07-09 02:21 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاربعاء

المدرج الروماني في وسط البلد بالعاصمة عمّان
المدرج الروماني في وسط البلد بالعاصمة عمّان
 
الأربعاء، 09-07-2025 12:47 ص
الوكيل الإخباري-   قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الطقس الأربعاء، حار نسبيا في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وبحسب الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، و حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت و العقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 
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