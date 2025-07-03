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تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس - تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 03-07-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس يوم الخميس صيفي معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احيانا خاصة في مناطق البادية.

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لـيــلاً:  الطقس  معتدل الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر التعرض لأشعة الشمس  المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 
 
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