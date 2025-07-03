تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الارصاد الجوية ان الطقس يوم الخميس صيفي معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احيانا خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان