تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس - تحذيرات

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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