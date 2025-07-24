تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة تنخفض قليلاً اليوم الخميس مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وبينت إدارة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة في العاصمة عمان، تتراوح العظمى ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية.