الخميس 2025-07-24 08:19 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 24-07-2025 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة تنخفض قليلاً اليوم الخميس مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

اضافة اعلان


وبينت إدارة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة في العاصمة عمان، تتراوح العظمى ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية.


وأضافت ان الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية تستعد لإرسال قافلة جديدة من المساعدات إلى غزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 24-7-2025

تعبيرية

منوعات حلول ذكية للتغلب على الحر دون اللجوء لأجهزة التكييف

علما الصين والولايات المتحدة

عربي ودولي واشنطن وبكين بصدد إتمام اتفاق تجاري

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد

عربي ودولي فرنسا.. قرار حاسم بشأن توقيف بشار الأسد غدا

ترامب

عربي ودولي محكمة أمريكية تقضي بعدم دستورية أمر ترامب التنفيذي بإلغاء حق الجنسية بالولادة



 
 





الأكثر مشاهدة