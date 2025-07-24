تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس

وبينت إدارة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة في العاصمة عمان، تتراوح العظمى ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية.
وأضافت ان الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية.
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