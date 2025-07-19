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تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 19-07-2025 08:09 ص

الوكيل الإخباري-    يطرأ اليوم السبت إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الأحد، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

 
 
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