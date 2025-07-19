تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

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