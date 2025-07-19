تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الأحد، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
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