تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- يكون الطقس السبت صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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