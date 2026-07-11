تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري-
يكون الطقس السبت صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 - 20 درجات مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18 ، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37- 20 ، وفي مناطق السهول 32 - 21 ، وفي الأغوار الشمالية 39- 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 41- 27 ، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41- 27 درجة مئوية.