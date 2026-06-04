تفاصيل الحالة الجوية في الاردن الخميس

05:32 ص

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وأشارت إلى ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيف الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تستمر الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة.





