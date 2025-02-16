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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين - تحذيرات

امطار
امطار
الأحد، 16-02-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري-   إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة لفترة محدودة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
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