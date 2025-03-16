تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين

ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وبارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
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