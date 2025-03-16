تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين

الوكيل الإخباري- لا تغيير على درجات الحرارة حيث يبقى الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.

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