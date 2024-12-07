تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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