تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد

الوكيل الإخباري- ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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