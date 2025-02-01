 
السبت 2025-02-01 07:33 م
 

تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد

صورة عامة للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
السبت، 01-02-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد

ارشيفية

فلسطين إعلام إسرائيلي: الوسطاء يبحثون تسريع تطبيق صفقة التبادل

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبي بقيادة أسهم التكنولوجيا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مرصد أكيد: 90 إشاعة في كانون الثاني الماضي

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

مجموعة البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يحقق أرباحًا قياسية بنهاية 2024 بلغت 1 مليار دولار ويوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40%

طلاب مدارس

أخبار محلية إدارة السير تنفذ خطة مرورية لعودة دوام كافة مدارس المملكة

العيسوي يعزي بضحايا مرتبات القوات المسلحة إثر حادث سير

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي بضحايا مرتبات القوات المسلحة إثر حادث سير



 




الأكثر مشاهدة