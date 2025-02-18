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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

امطار
امطار
الثلاثاء، 18-02-2025 05:14 م

الوكيل الإخباري-   الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، تدريجيا تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات متفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات:
- احتمال تدنى مدى الرؤية الأفقية أحيانا في مناطق البادية بسبب الغبار
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
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