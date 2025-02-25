تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- إرتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاءها اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.