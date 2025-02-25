تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية .
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