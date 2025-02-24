تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس شديد البرودة في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
تحذيرات يوم الثلاثاء
- خطر حدوث الانجماد وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في العديد من المناطق بما فيها أجزاء من الاغوار الشمالية والوسطى.
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