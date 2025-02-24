تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس شديد البرودة في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.