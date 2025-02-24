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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء - تحذيرات

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الإثنين، 24-02-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-   إرتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً:  الطقس شديد البرودة في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


تحذيرات يوم الثلاثاء 
- خطر حدوث الانجماد وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في العديد من المناطق بما فيها أجزاء من الاغوار الشمالية والوسطى.

 
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