تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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