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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
الإثنين، 17-02-2025 05:53 م

الوكيل الإخباري-   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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