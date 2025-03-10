تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس غالباً مشمس ولطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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