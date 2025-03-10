تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء

ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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