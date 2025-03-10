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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الثلاثاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 10-03-2025 08:05 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس غالباً مشمس ولطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
 
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