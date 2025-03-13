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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 13-03-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري-   الطقس دافئ في أغلب مناطق المملكة وأكثر دفئاً في الأغوار و البحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار و البحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 
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