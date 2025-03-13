تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار و البحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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