تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- الطقس دافئ في أغلب مناطق المملكة وأكثر دفئاً في الأغوار و البحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار و البحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.