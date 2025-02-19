تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي متمركز فوق سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة. يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في معظم المناطق، مع توقعات بهطولات غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول. تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كم/ساعة، مما يسبب إثارة الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. خلال ساعات الليل، تضعف الهطولات قليلاً وتخف سرعة الرياح تدريجياً.

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