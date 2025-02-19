 
الأربعاء 2025-02-19 09:05 م
 

تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس - تحذيرات

ثلوج
ثلوج
الأربعاء، 19-02-2025 01:16 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي متمركز فوق سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة. يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في معظم المناطق، مع توقعات بهطولات غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول. تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كم/ساعة، مما يسبب إثارة الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. خلال ساعات الليل، تضعف الهطولات قليلاً وتخف سرعة الرياح تدريجياً.

اضافة اعلان


تحذيرات الخميس:
خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف شرق وجنوب شرق المملكة.
خطر الرياح النشطة والهبات القوية في المناطق المفتوحة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية

أخبار محلية الفراية: ضبط 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية خلال 6 أشهر

مديرية الأمن العام

أخبار محلية "الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

بورصة عمان

أخبار محلية بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك

ارشيفية

فلسطين عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة

اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري

أخبار محلية الرصيفة .. اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري - صور

ارشيفية

فلسطين معاريف: لائحة اتهام ضد 5 جنود بتهمة تعذيب أسير فلسطيني

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جمعية الفنادق توقع مذكرة مع "البلقاء التطبيقية" لتعزيز التدريب والتوظيف

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: قررنا الإفراج عن رفات الأسير الصهيوني عوديد ليفشيتس غدا



 




الأكثر مشاهدة