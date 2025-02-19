تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس - تحذيرات

تحذيرات الخميس:
خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف شرق وجنوب شرق المملكة.
خطر الرياح النشطة والهبات القوية في المناطق المفتوحة.
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