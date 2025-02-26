تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- إرتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ويميل للدفء قليلاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد جدا في اغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.