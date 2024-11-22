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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم السبت

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 22-11-2024 10:25 م

الوكيل الإخباري-    طقس مشمس مع درجات حرارة لطيفه في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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