تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم السبت

ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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