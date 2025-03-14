تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم السبت

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-11) درجة مئوية، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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