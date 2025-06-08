تفاصيل الحالة الجوية في ثالث أيام العيد

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الأحد، حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

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