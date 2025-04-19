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تفاصيل الحالة الجوية ليوم الأحد - تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 19-04-2025 11:38 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الأرصاد الجوية ان التوقعات تشير إلى أجواء دافئة إلى حارة نسبياً خلال الأيام الأربعة القادمة، مع تأثر المملكة تدريجياً بمنخفض خماسيني اعتباراً من يوم الثلاثاء، حيث تنشط الرياح المثيرة للغبار وتنخفض الرؤية الأفقية في عدة مناطق، ما يستدعي الحذر، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.

الأحد:
طقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والعقبة، مع غيوم متوسطة وعالية في شرق المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً وتثير الغبار في البادية الشرقية.

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ليلاً: أجواء باردة نسبياً، ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم.
تحذير: احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في البادية الشرقية.

 
gnews

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