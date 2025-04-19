تفاصيل الحالة الجوية ليوم الأحد - تحذيرات

الأحد:
طقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والعقبة، مع غيوم متوسطة وعالية في شرق المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً وتثير الغبار في البادية الشرقية.
ليلاً: أجواء باردة نسبياً، ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم.
تحذير: احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في البادية الشرقية.
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