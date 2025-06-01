تفاصيل الحالة الجوية ليوم الاثنين - تحذيرات

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق خاصة الجبال ، ولطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الرياح نشطة أحياناً في مناطق البادية.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية .
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