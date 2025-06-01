تفاصيل الحالة الجوية ليوم الاثنين - تحذيرات

11:11 م

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الوكيل الإخباري- تفيد إدارة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة تنخفض لتسجل أقل بقليل من معدلاتها الاعتيادية يوم غد الاثنين، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية. اضافة اعلان





أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق خاصة الجبال ، ولطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الرياح نشطة أحياناً في مناطق البادية.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية .



