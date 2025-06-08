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تفاصيل الحالة الجوية ليوم الاثنين - تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 08-06-2025 11:54 م

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الاثنين والطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ،حار نسبي في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق غدارة الأرصاد الجوية.

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لــيـلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 
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