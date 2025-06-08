تفاصيل الحالة الجوية ليوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الاثنين والطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ،حار نسبي في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق غدارة الأرصاد الجوية.

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