تفاصيل الحالة الجوية ليوم الاثنين - تحذيرات

لــيـلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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