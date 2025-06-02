تفاصيل الحالة الجوية ليوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد خلال الأيام القادمة طقسً معتدل في أغلب المناطق، مع أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، إضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

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وبينت ان الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة يوم غد الثلاثاء، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.