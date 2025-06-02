تفاصيل الحالة الجوية ليوم الثلاثاء - تحذيرات

ليلًا: الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تحذيرات الأرصاد الجوية:
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية ومن احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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