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تفاصيل الحالة الجوية ليوم الثلاثاء - تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 02-06-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد خلال الأيام القادمة طقسً معتدل في أغلب المناطق، مع أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، إضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

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 وبينت ان الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة يوم غد الثلاثاء، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


ليلًا: الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

تحذيرات الأرصاد الجوية:

وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية ومن احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 

 
gnews

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