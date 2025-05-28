تفاصيل الحالة الجوية ليوم الخميس - تحذيرات

11:13 م

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الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة ليوم غد الخميس تبقى أقل من معدلاتها العامة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





ليلاً: يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من تدنّي مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول الشمالية واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.