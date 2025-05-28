تفاصيل الحالة الجوية ليوم الخميس - تحذيرات

ليلاً: يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من تدنّي مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول الشمالية واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
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