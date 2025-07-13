تفاصيل الحالة الجوية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- تشير الخرائط الجوية في إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية حارّة خلال الأيام القادمة.



ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الأحد مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة حتى يوم الثلاثاء.

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