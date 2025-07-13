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تفاصيل الحالة الجوية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل

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أرشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 12:23 ص

الوكيل الإخباري- تشير الخرائط الجوية في إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية حارّة خلال الأيام القادمة.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الأحد مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة حتى يوم الثلاثاء.

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وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة بعد الظهر. ليلاً تبقى الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة.

وتنبه إدارة الأرصاد الجوية إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

 
 
gnews

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