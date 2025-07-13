تفاصيل الحالة الجوية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الأحد مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويستمر الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة حتى يوم الثلاثاء.
وتنبه إدارة الأرصاد الجوية إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح من الأرصاد حول موعد انحسار الكتلة الحارة
-
تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن
-
أجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا بالأغوار والعقبة
-
طقس حار في أغلب المناطق الجمعة
-
طقس حار في أغلب المناطق حتى الأحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاربعاء