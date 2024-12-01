تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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