تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.