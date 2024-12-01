 
الأحد 2024-12-01 07:27 م
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 01-12-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري-    يستمر الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية توضح حول نظام التوجيهي الجديد في الأردن

عناصر من جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين بجنين

قصف عنيف على غزة

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 192

غزة

عربي ودولي أميركا: لم نصل بعد لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

مديرية الامن العام

أخبار محلية التعديل على اوقات عمل جسر الملك حسين

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي ونظيره العراقي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع

عربي ودولي الحوثيون يعلنون استهداف هدف حيوي بيافا

قطر

أخبار محلية "تنشيط السياحة" تختتم مشاركتها في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر



 




الأكثر مشاهدة