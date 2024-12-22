 
الأحد 2024-12-22 08:41 م
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 22-12-2024 04:19 م
الوكيل الإخباري-   الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة.اضافة اعلان


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية واجزاء من البادية والسهول.
 
gnews

أحدث الأخبار

الراحل هشام يانس

أخبار محلية وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يانس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بالضفة

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل إحالات واسعة إلى التقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني

أخبار محلية المومني: موقف الأردن تجاه الأحداث في سوريا "متزن وعقلاني وقومي"

العيسوي يعزي عشائر المحاميد والطراونة والضمور والفاعوري وأبو هنطش

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي 5 عشائر أردنية

الشاب محمد خالد النداف

أخبار محلية العثور على الشاب محمد النداف

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

فلسطين لابيد: نتنياهو يغلب الاعتبارات السياسية على إعادة الأسرى من غزة



 




الأكثر مشاهدة