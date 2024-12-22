تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية واجزاء من البادية والسهول.
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