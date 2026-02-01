تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات الليل المتأخرة تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
