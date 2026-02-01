الأحد 2026-02-01 11:10 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت
الأحد، 01-02-2026 09:06 م

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس غالباً مشمس، ومائل قليلاً للبرودة خاصة فوق الجبال، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة .

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات الليل المتأخرة تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 


