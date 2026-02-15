تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض ملموس على الحرارة الأربعاء وتأثر الأردن بكتلة هوائية باردة نسبياً
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
متى تنحسر موجة الغبار في الأردن؟.. الأرصاد تكشف الموعد
-
تقلبات حادة على درجات الحرارة خلال 4 أيام القادمة
-
أجواء مغبرة ورياح قوية تضرب المملكة وتحذيرات هامة للمواطنين
-
عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن
-
الارصاد : امطار قادمة الى المملكة بهذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات