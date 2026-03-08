تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس غالباً مشمس وبارد في معظم المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.