تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
التحذيرات:
- تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية و أجزاء من البادية و السهول.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات
-
أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن السبت
-
انخفاض على درجات الحرارة يرافقه زخات مطر خفيفة محتملة في هذا الموعد
-
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء