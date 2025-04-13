تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين وامطار على هذه المناطق - تحذيرات

ليلاً: الطقس غائم جزئي، وبارد في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه للاخوة السائقين من الانزلاق على الطرقات المبتلة.
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