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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين وامطار على هذه المناطق - تحذيرات

بدء تساقط الأمطار شمالي المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية برأس منيف
امطار
 
الأحد، 13-04-2025 06:36 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد نسبي وغائم جزئي الى غائم أحيانا في أغلب المناطق، بينما يكون معتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة.

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ليلاً: الطقس غائم جزئي، وبارد في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


التحذيرات:

- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


تنبيهات ونصائح:
- تنبيه للاخوة السائقين من الانزلاق على الطرقات المبتلة.

 
gnews

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