تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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