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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 08-12-2024 08:10 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب مناطق المملكة، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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