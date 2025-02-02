تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.

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