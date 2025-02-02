تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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