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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 02-02-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 
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