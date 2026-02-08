تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

لـيـلاً: الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد نسبي في باقي المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
