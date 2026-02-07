تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.