تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
