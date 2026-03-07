تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس بارد في معظم المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في المرتفعات الجبلية، وبارد في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.