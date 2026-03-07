السبت 2026-03-07 10:46 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
امطار
 
السبت، 07-03-2026 09:07 م

الوكيل الإخباري-   يستمر الطقس بارد في معظم المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


لـيـلاً: الطقس بارد جداً في المرتفعات الجبلية، وبارد في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية و أجزاء من البادية والسهول.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

دبي

عربي ودولي مقتل مقيم آسيوي إثر سقوط حطام اعتراض جوي في دبي

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب "بصاروخ نوعي"

صواريخ من طراز كاتيوشا

عربي ودولي استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان

عربي ودولي قرابة 150 إيرانيا بينهم دبلوماسيون غادروا لبنان السبت

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي شهداء عسكريون ومدنيون في غارات إسرائيلية على لبنان

العاصمة عمان

أخبار محلية "شؤون المرأة": الأردنيات ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية متقاعدون عسكريون: كفاءة عالية تقف وراء نجاح الأردن باعتراض الصواريخ في سماء المملكة

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة