تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في المرتفعات الجبلية، وبارد في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية و أجزاء من البادية والسهول.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
