السبت 2026-03-28 10:42 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

تساقط أمطار وبرد في عمّان
السبت، 28-03-2026 08:33 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق وغائم جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

اضافة اعلان


لـيـلاً: الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وبارد في أغلب المناطق، ويحتمل هطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض في المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في مناطق البادية.


تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

 
 


إدارة ترخيص السائقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تحظر تصدير البنزين اعتبارا من نيسان

علم العراق

عربي ودولي قتيلان من الشرطة العراقية في استهداف في الموصل

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس في سجون الاحتلال الإسرائيلي

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي 11شهيدا و 5 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يستنكر الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة

بلدية معدي تحذر من ارتفاع منسوب سيل الزرقاء

أخبار محلية بلدية معدي تحذر من ارتفاع منسوب سيل الزرقاء

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ الخفيفة اعتباراً من صباح غد



 






