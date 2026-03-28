تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وبارد في أغلب المناطق، ويحتمل هطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض في المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
