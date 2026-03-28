تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق وغائم جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

اضافة اعلان



لـيـلاً: الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وبارد في أغلب المناطق، ويحتمل هطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض في المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في مناطق البادية.