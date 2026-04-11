تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

لــيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في مناطق البادية.