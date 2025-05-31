تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الإخباري- بحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة. الرياح تنشط في البادية وتثير الغبار.

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