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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

أرشيفية للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 31-05-2025 11:43 م

الوكيل الإخباري-   بحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة. الرياح تنشط في البادية وتثير الغبار.

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تحذير: غبار متوقع في مناطق البادية قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.

 
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