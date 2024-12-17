تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس بارد نسبي في اغلب مناطق المملكة، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات: