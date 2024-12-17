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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 17-12-2024 07:07 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس بارد نسبي في اغلب مناطق المملكة، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:


- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.

 
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