تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.
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